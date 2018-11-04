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"Эйбар" взял верх над "Алавесом"

"Эйбар" обыграл "Алавес" (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

11 тур

"Эйбар" – "Алавес" 2:1

Голы: Ману, 4, Хордан, 69, Диоп, 90+1

"Эйбар": Дмитрович, Анхель (Сасета, 66), Оливейра, Арбилья, Диоп, Орельяна, Эскаланте (Шарлес, 41), Хордан, Бласис, Пенья, Гарсия (Энрич, 73)

"Алавес": Сивера, Падилья, Дуарте, Лагуардия, Марипан, Пина (Брашанац, 36), Гомес, Ману, Родригес (Собрино, 77), Гонсалес (Карлос, 29), Кальери

Предупреждения: Орельяна, 73, Арбилья, 78, Диоп, 88

Удаления: Дуарте, 23, Бласис, 62
Теги: Эйбар Алавес
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