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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча «Зенит» - «Ахмат»
"Эйбар" взял верх над "Алавесом"
"Эйбар" обыграл "Алавес" (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
11 тур
"Эйбар" – "Алавес" 2:1
Голы: Ману, 4, Хордан, 69, Диоп, 90+1
"Эйбар": Дмитрович, Анхель (Сасета, 66), Оливейра, Арбилья, Диоп, Орельяна, Эскаланте (Шарлес, 41), Хордан, Бласис, Пенья, Гарсия (Энрич, 73)
"Алавес": Сивера, Падилья, Дуарте, Лагуардия, Марипан, Пина (Брашанац, 36), Гомес, Ману, Родригес (Собрино, 77), Гонсалес (Карлос, 29), Кальери
Предупреждения: Орельяна, 73, Арбилья, 78, Диоп, 88
Удаления: Дуарте, 23, Бласис, 62
Чемпионат Испании
11 тур
"Эйбар" – "Алавес" 2:1
Голы: Ману, 4, Хордан, 69, Диоп, 90+1
"Эйбар": Дмитрович, Анхель (Сасета, 66), Оливейра, Арбилья, Диоп, Орельяна, Эскаланте (Шарлес, 41), Хордан, Бласис, Пенья, Гарсия (Энрич, 73)
"Алавес": Сивера, Падилья, Дуарте, Лагуардия, Марипан, Пина (Брашанац, 36), Гомес, Ману, Родригес (Собрино, 77), Гонсалес (Карлос, 29), Кальери
Предупреждения: Орельяна, 73, Арбилья, 78, Диоп, 88
Удаления: Дуарте, 23, Бласис, 62
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