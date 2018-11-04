Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Манчестер Сити" забил "Саутгемптону" 6 мячей

Чемпионат Англии

11 тур

"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" 6:1

Голы: Худт, 6 (авто.), Агуэро, 12, Сильва, 18, Ингс, 30 (пен.), Стерлинг, 45+2, 67, Зане, 90+1
Сегодня, 20:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.