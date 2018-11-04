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"Леванте" сыграл вничью с "Вильярреалом"

Чемпионат Испании

11 тур

"Вильярреал" – "Леванте" 1:1

Голы: Мори, 77 (авто.), Педраса, 90+3
Сегодня, 20:20
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