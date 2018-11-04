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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Мостовой: в шутку говорю, а чем я хуже фамилий, которые фигурируют вокруг "Спартака"?
21:59
Николай Димитров: сейчас у "Спартака" проблемы, но они ещё будут бороться за чемпионство (видео)
Николай Димитров: сейчас у "Спартака" проблемы, но они ещё будут бороться за чемпионство (видео)
19:08
Сергей Паршивлюк: только порадуемся, если Карпин возглавит "Спартак". Но он сказал, что от нас не избавится (видео)
Сергей Паршивлюк: только порадуемся, если Карпин возглавит "Спартак". Но он сказал, что от нас не избавится (видео)
18:34
Сергей Веденеев: Маркизио? Сейчас рынок стал намного хуже, наши клубы берут то, что есть на "прилавке" (5)
Сергей Веденеев: Маркизио? Сейчас рынок стал намного хуже, наши клубы берут то, что есть на "прилавке" (5)
17:42
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Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча "Зенит" - "Ахмат" (2)
"Челси" одержал победу над "Кристал Пэлас"
Чемпионат Англии
11 тур
"Челси" – "Кристал Пэлас" 3:1
Голы: Мората, 32, Таунсенд, 53, Мората, 65, Родригес, 70
11 тур
"Челси" – "Кристал Пэлас" 3:1
Голы: Мората, 32, Таунсенд, 53, Мората, 65, Родригес, 70
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