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"Челси" одержал победу над "Кристал Пэлас"

Чемпионат Англии

11 тур

"Челси" – "Кристал Пэлас" 3:1

Голы: Мората, 32, Таунсенд, 53, Мората, 65, Родригес, 70
Сегодня, 21:01
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#1  spiri   (Сегодня, 21:13)
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Болеет за:
«Зенит»
Отлично!!Вперед,Сарибольцы!!!!!!!! laughing


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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