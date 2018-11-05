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Маурисио Сарри: я доволен игрой Мораты

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Кристал Пэлас" (3:1) в 11-ом туре АПЛ.

"Я доволен игрой Мораты. Он прибавил за прошлый месяц в тактическом плане. У него большой потенциал. У нас было много неприятных моментов, поэтому нам нужно было прибавлять по ходу встречи. Повезло, что на скамейке был Азар. Нам нужно улучшиться с тактической точки зрения. В первые 15 минут мы не были компактными", - цитирует Сарри ВВС.
Теги: Сарри Челси Кристал Пэлас
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