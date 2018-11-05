14-летний футболист забил гол в центральном матче чемпионата Парагвая (видео)

Fernando Ovelar a 14 ans, Fernando Ovelar a ouvert le score pour Cerro Porteno dans le Clasico paraguayen ! Son but >>>> pic.twitter.com/KiFBf07Xos — Pierre Gorce (@pierregorce12) November 4, 2018

В главном матче тура чемпионата Парагвая "Олимпия Асунсьон" дома сыграла вничью с "Серро Портеньо" (2:2).В составе гостей голом отметился 14-летний нападающий Фернандо Овелар. Он родился 6 января 2004 года.Это второй матч Овелара за клуб в парагвайском первенстве – он дебютировал 29 октября. В обоих матчах он вышел в стартовом составе и сыграл по 59 минут.