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14-летний футболист забил гол в центральном матче чемпионата Парагвая (видео)

В главном матче тура чемпионата Парагвая "Олимпия Асунсьон" дома сыграла вничью с "Серро Портеньо" (2:2).

В составе гостей голом отметился 14-летний нападающий Фернандо Овелар. Он родился 6 января 2004 года.



Это второй матч Овелара за клуб в парагвайском первенстве – он дебютировал 29 октября. В обоих матчах он вышел в стартовом составе и сыграл по 59 минут.
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