Каспер Шмейхель: я видел момент крушения вертолета

Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель рассказал про крушение вертолета, в котором находился президент клуба."К сожалению, это то, что останется со мной навсегда. Это произошло прямо у меня на глазах. Очень страшно.Это неприятные воспоминания, но я получил поддержку, которая мне нужна была. Все получили поддержку, в которой нуждались, — рассказал футболист.Шмейхель был одним из первых, кто прибыл к месту крушения вертолета, который упал рядом со стадионом "Лестера" 27 октября. В результате катастрофы погиб владелец клуба Вишай Шриваддханапрабха и еще 4 человека.