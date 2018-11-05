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Каспер Шмейхель: я видел момент крушения вертолета

Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель рассказал про крушение вертолета, в котором находился президент клуба.

"К сожалению, это то, что останется со мной навсегда. Это произошло прямо у меня на глазах. Очень страшно.

Это неприятные воспоминания, но я получил поддержку, которая мне нужна была. Все получили поддержку, в которой нуждались, — рассказал футболист.

Шмейхель был одним из первых, кто прибыл к месту крушения вертолета, который упал рядом со стадионом "Лестера" 27 октября. В результате катастрофы погиб владелец клуба Вишай Шриваддханапрабха и еще 4 человека.

BBC
Теги: Шмейхель Лестер
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