Андрей Аршавин уходит из "Кайрата"

Андрей Аршавин покидает казахский "Кайрат".11 ноября клуб из Алматы на матче с карагандинским "Шахтером" организует церемонию проводов 37-летнего футболиста.Аршавин отыграл в "Кайрате" три сезона. В общей сложности он провел за клуб более 100 матчей, забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Дважды он становился серебряным призером первенства Казахстана, выиграл Кубок и Суперкубок страны.