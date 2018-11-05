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Андрей Аршавин уходит из "Кайрата"

Андрей Аршавин покидает казахский "Кайрат".

11 ноября клуб из Алматы на матче с карагандинским "Шахтером" организует церемонию проводов 37-летнего футболиста.

Аршавин отыграл в "Кайрате" три сезона. В общей сложности он провел за клуб более 100 матчей, забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Дважды он становился серебряным призером первенства Казахстана, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

ФК "Кайрат"
Теги: Аршавин Кайрат
Сегодня, 13:59
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(3)
#11  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:28)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лечащий Врач,
лечащийся врач, не учи других, как им себя вести, ну или хотя бы не пиши куйню типа "мы Спартак, а вы говно!" wink
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#10  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 15:12)
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Голая Жопа! Поставь в своём посте №6 запятую хоть.Если,конечно,уважаешь его

И вы,ставящие минусы,подучите раздел "Пунктуация".Кулюторные,епт


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#9  plast  Спб (Сегодня, 15:09)
  • +2
  •  (2)

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: plast
хороший момент что бы завершить карьеру и влиться в структуру Зенита

У нас свободные вакансии есть? Или надо придумать очередную ненужную должность?

Цитата: QoshaK
У Аршавина мозгов по более.

Пусть детей тренирует, это важнее чем должность очередного начальник не пойми чего.

так а я о чем , игрок то умный он и тренером может стать если хочет или управленцем - мозгов тоже хватит.
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#8  капля никотина  Москва (Сегодня, 15:06)
  • -3
  •  (3)

Срочно в Зину. Там всегда требуются верные пацаны. Неважно на какую должность. да хоть помощником завхоза на доверии. А там как оно завтра повернется???? А человек уже в структуре - может быть......
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#7  santim   (Сегодня, 15:06)
  • +4
  •  (6)

Теперь свободным агентом в Зенит на пол-сезона и под аплодисмент на Кирова на заслуженный отдых. Андрюха, овации Питера ты действительно заслужил!
Регистрация: 31.12.2016 [жалоба]
#6  pasha  Ленинград (Сегодня, 15:01)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Интересно, Андрей, что дальше?? Где и в качестве кого ты всплывешь???Как бы не было удачи тебе..


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#5  Angelsh   (Сегодня, 14:29)
  • +3
  •  (3)

Поколение Аршавина и Кержакова покидает сцену.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:29)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: plast
хороший момент что бы завершить карьеру и влиться в структуру Зенита

У нас свободные вакансии есть? Или надо придумать очередную ненужную должность?

Цитата: QoshaK
У Аршавина мозгов по более.

Пусть детей тренирует, это важнее чем должность очередного начальник не пойми чего.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  QoshaK  Екатеринбург (Сегодня, 14:11)
  • +4
  •  (6)

Цитата: tiki
а в чем логика? вроде, если не ошибаюсь, Керж - работал тем, не знал, кем
тупо пристроить?

У Аршавина мозгов по более.
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 14:06)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: plast
хороший момент что бы завершить карьеру и влиться в структуру Зенита

а в чем логика? вроде, если не ошибаюсь, Керж - работал тем, не знал, кем
тупо пристроить?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  plast  Спб (Сегодня, 14:05)
  • 0
  •  (10)

хороший момент что бы завершить карьеру и влиться в структуру Зенита
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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