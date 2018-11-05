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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Президент "Кайрата" сообщил, что не возьмет в команду Кокорина и Мамаева
Президент "Кайрата" Кайрат Боранбаев заявил, что не хочет видеть в команде Александра Кокорина и Павла Мамаева, который находятся под стражей в СИЗО.
"Нет, Мамаева и Кокорина мы в команду не возьмем. У нас прописаны критерии отбора футболистов, начиная с детей от 14 лет. Три пункта, по которым отбираем игроков, – это скорость, мышление футбольное и характер", - сказал Боранбаев в интервью ютуб-каналу "КраСава".
"Нет, Мамаева и Кокорина мы в команду не возьмем. У нас прописаны критерии отбора футболистов, начиная с детей от 14 лет. Три пункта, по которым отбираем игроков, – это скорость, мышление футбольное и характер", - сказал Боранбаев в интервью ютуб-каналу "КраСава".
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