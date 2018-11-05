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Президент "Кайрата" сообщил, что не возьмет в команду Кокорина и Мамаева

Президент "Кайрата" Кайрат Боранбаев заявил, что не хочет видеть в команде Александра Кокорина и Павла Мамаева, который находятся под стражей в СИЗО.

"Нет, Мамаева и Кокорина мы в команду не возьмем. У нас прописаны критерии отбора футболистов, начиная с детей от 14 лет. Три пункта, по которым отбираем игроков, – это скорость, мышление футбольное и характер", - сказал Боранбаев в интервью ютуб-каналу "КраСава".
Теги: Кайрат Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:11
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#1  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:49)
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Ну и чем Кокорин вам не подходит? Проявил характер, взял стул и ударил столь быстро, что Пак не убежал. Ну и мышление, конечно, ведь бил стулом, а не ногой, чтобы не промахнуться. К слову, а где тот стул?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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