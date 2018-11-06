Защитник "Реала" назвал Лопетеги лучшим тренером

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль поделился мнением о бывшем наставнике мадридской команды Хулене Лопетеги.Специалист, который возглавил "Реал" летом 2018 года, был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды после матча против "Барселоны" (1:5)."Лопетеги — лучший тренер, с которым я когда-либо работал. К сожалению, удача в этот момент была не на стороне "Реала". Я разделяю видение футбола, которое есть у Лопетеги, его способ управления командой, способ быть с игроками. Я говорил об этом до того, как его назначили, скажу и сейчас", — заявил футболист в эфире TVЕ.