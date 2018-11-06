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Андрей Аршавин: благодаря Дудю узнал много новых людей

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин рассказал, что смотрит шоу Юрия Дудя "вДудь".

"Мне нравится Дудь. Он делает интересные интервью. Благодаря ему я узнал людей, которых никогда, наверное, не узнал.

Не думаю, что ему бы было интересно пригласить меня, да и спортсменов он не особо жалует", - рассказал Аршавин на канале Евгения Савина на YouTube.
Теги: Аршавин
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