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"Реал" зимой предложит за Мауро Икарди 110 млн евро

Мадридский "Реал" по прежнему интересуется нападающим "Интера" Мауро Икарди.

По информации Calciomercato, королевский клуб готов зимой предложить за игрока 110 миллионов евро.

Сам Икарди выступает за переход, поэтому не хочет подписывать с "Интером" новый контракт. В этом сезоне Икарди сыграл в 11 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.
Теги: Реал Икарди
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