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Владельцы "Манчестер Сити" до конца года приобретут клуб китайской Суперлиги

Арабские шейхи, которым принадлежит "Манчестер Сити", собираются приобрести клуб китайской суперлиги.

В данный момент владельцы английский команды находятся в конечной стадии переговоров о покупке. Отмечается, что сделка должна быть закрыта до конца нынешнего года.

Покупатели предполагают, что покупка китайской команды поможет повысить узнаваемость бренда на азиатском рынке и в мире.

Daily Mail
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 11:34
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