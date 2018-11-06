Владельцы "Манчестер Сити" до конца года приобретут клуб китайской Суперлиги

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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13:21
Андрей Червиченко: считаете, после беседы с Кавазашвили нынешние игроки прекратят гулять по ночным клубам?
Андрей Червиченко: считаете, после беседы с Кавазашвили нынешние игроки прекратят гулять по ночным клубам?
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Илья Казаков: Карпин выдвинул "Спартаку" несколько серьезных условий, на что получил отказ (14)
Илья Казаков: Карпин выдвинул "Спартаку" несколько серьезных условий, на что получил отказ (14)
11:55
Пресс-служба тульского "Арсенала": Кононов продолжает тренировать команду, ничего не изменилось (2)
Пресс-служба тульского "Арсенала": Кононов продолжает тренировать команду, ничего не изменилось (2)
11:24
Анзор Кавазашвили: боюсь, что даже наших с Симоняном фотографий на базе в Тарасовке уже нет (3)
Анзор Кавазашвили: боюсь, что даже наших с Симоняном фотографий на базе в Тарасовке уже нет (3)
09:30
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Гильерме: мы уверены в своих силах и надеемся добиться положительного результата в Португалии (2)
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Вчера, 22:04
Анзор Кавазашвили: Чалов в сборной России? Дзюба скоро может выпасть из состава, ему надо искать замену
Анзор Кавазашвили: Чалов в сборной России? Дзюба скоро может выпасть из состава, ему надо искать замену
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Магомед Адиев: игроки "Енисея" говорили, что с вылетом "Анжи" всё понятно. Я это запомнил
Магомед Адиев: игроки "Енисея" говорили, что с вылетом "Анжи" всё понятно. Я это запомнил
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"Анжи" одержал победу над "Енисеем" (8)
"Анжи" одержал победу над "Енисеем" (8)
Владельцы "Манчестер Сити" до конца года приобретут клуб китайской Суперлиги
Арабские шейхи, которым принадлежит "Манчестер Сити", собираются приобрести клуб китайской суперлиги.
В данный момент владельцы английский команды находятся в конечной стадии переговоров о покупке. Отмечается, что сделка должна быть закрыта до конца нынешнего года.
Покупатели предполагают, что покупка китайской команды поможет повысить узнаваемость бренда на азиатском рынке и в мире.
Daily Mail
В данный момент владельцы английский команды находятся в конечной стадии переговоров о покупке. Отмечается, что сделка должна быть закрыта до конца нынешнего года.
Покупатели предполагают, что покупка китайской команды поможет повысить узнаваемость бренда на азиатском рынке и в мире.
Daily Mail
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