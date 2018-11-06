Владельцы "Манчестер Сити" до конца года приобретут клуб китайской Суперлиги

Арабские шейхи, которым принадлежит "Манчестер Сити", собираются приобрести клуб китайской суперлиги.В данный момент владельцы английский команды находятся в конечной стадии переговоров о покупке. Отмечается, что сделка должна быть закрыта до конца нынешнего года.Покупатели предполагают, что покупка китайской команды поможет повысить узнаваемость бренда на азиатском рынке и в мире.