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Леонарду Жардим может возглавить "Реал"

Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим может возглавить "Реал", передает ESPN.

Также в список претендентов на пост главного тренера "королевского клуба" входят Антонио Конте (экс-"Ювентус" и "Челси"), Роберто Мартинес (сборная Бельгии) и Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм").

Жардим возглавлял "Монако" с 2014 по 2018 год.
Теги: Жардим Реал
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