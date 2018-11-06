Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим может возглавить "Реал", передает ESPN.Также в список претендентов на пост главного тренера "королевского клуба" входят Антонио Конте (экс-"Ювентус" и "Челси"), Роберто Мартинес (сборная Бельгии) и Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм").Жардим возглавлял "Монако" с 2014 по 2018 год.