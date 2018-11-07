Халк и Одил Ахмедов стали чемпионами Китая (видео)

Халк стал чемпионом Китая. Вместе с Ахмедовым, забившим в золотом матче pic.twitter.com/DeskHApBr9 — Андрей Кузичев (@Andy73sr) November 7, 2018

Нападающий "Шанхай Шанган" Халк и полузащитник команды Одил Ахмедов вместе с клубом выиграли чемпионат Китая."Красные орлы" за тур до окончания турнира оторвались от "Гуанчжоу Эвергранд" на восемь очков.В предыдущие семь лет чемпионат Китая неизменно выигрывал "Гуанчжоу Эвергранд".