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Халк и Одил Ахмедов стали чемпионами Китая (видео)

Нападающий "Шанхай Шанган" Халк и полузащитник команды Одил Ахмедов вместе с клубом выиграли чемпионат Китая.

"Красные орлы" за тур до окончания турнира оторвались от "Гуанчжоу Эвергранд" на восемь очков.

В предыдущие семь лет чемпионат Китая неизменно выигрывал "Гуанчжоу Эвергранд".

Теги: Халк Ахмедов
Сегодня, 18:55
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#1  teacher   (Сегодня, 19:49)
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Болеет за:
«Зенит»
Решил глянуть, что за штука такая- чемп китая. А там сплошь знакомые лица. Все кто, несколько лет назад пылил в РФ и европе -там!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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