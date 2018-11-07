Юрген Клопп считает, что"Црвена Звезда" одержала заслуженную победу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "Црвены Звезды" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:2) отметил, что сербский клуб одержал заслуженную победу. Он также добавил, что игроки команды соперника были предельно сконцентрированными на протяжении всей игры."Надо признать, что победа сербской команды вполне заслуженная, мои поздравления "Црвене Звезде", - приводит пресс-служба слова Клоппа. - У них есть три точки, у нас нет. Они не сдавались, оставались сконцентрированными и отдавали все силы. Они все боролись, было очень тяжело, и поэтому я и говорю, что они выиграли заслуженно. Они заслужили ее благодаря страсти, с которой они сражались"."Ливерпуль" находится на втором месте в турнирной таблице группы С, набрав 6 очков в четырех матчах. "Црвена" с четырьмя баллами располагается на последнем месте.