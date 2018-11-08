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Карим Бензема стал 7-м игроком, забившим за "Реал" более 200 голов

Французский нападающий Карим Бензема, оформив дубль в матче против "Виктории Пльзень", стал седьмым игроком, забившим за "Реал" более 200 голов.

Список лучших бомбардиров в истории "Реала": Криштиану Роналду (450), Рауль (323), Альфредо Ди Стефано (308), Сантильяна (290), Ференц Пушкаш (242), Уго Санчес (208), Карим Бензема (201).

Бензема выступает за королевский клуб с 2009 года.

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Теги: Бензема Реал
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