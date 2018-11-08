Карим Бензема стал 7-м игроком, забившим за "Реал" более 200 голов

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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08:55
Сантьяго Солари одержал с "Реалом" три сухие победы после своего назначения, такого не происходило более 60 лет (1)
Сантьяго Солари одержал с "Реалом" три сухие победы после своего назначения, такого не происходило более 60 лет (1)
00:22
Стерлинг заработал пенальти в ворота "Шахтёра", хотя защитник его даже не коснулся (видео) (3)
Стерлинг заработал пенальти в ворота "Шахтёра", хотя защитник его даже не коснулся (видео) (3)
Вчера, 23:50
Непобедимая "Рома" или неконкурентноспособный ЦСКА? В чем причины поражений "армейцев" от "итальянцев"? (2)
Непобедимая "Рома" или неконкурентноспособный ЦСКА? В чем причины поражений "армейцев" от "итальянцев"? (2)
Вчера, 23:26
Стивен Джеррард: понимаю, что "Спартак" будет стараться выиграть, но меня волнует только игра нашей команды
Стивен Джеррард: понимаю, что "Спартак" будет стараться выиграть, но меня волнует только игра нашей команды
Вчера, 23:10
Сергей Хусаинов: уверен, второй гол "Ромы" забит из офсайда (5)
Сергей Хусаинов: уверен, второй гол "Ромы" забит из офсайда (5)
Вчера, 22:50
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"Валенсия" без Черышева обыграла "Янг Бойз"
Вчера, 22:47
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Евгений Чернов: ближайшие годы карьеры хочу связать с "Зенитом" (2)
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Фернандеса унесли с поля на носилках в матче с "Ромой" (4)
Вчера, 20:51
"Рома" выразила ЦСКА соболезнования в связи с инцидентом с болельщиками в римском метро
"Рома" выразила ЦСКА соболезнования в связи с инцидентом с болельщиками в римском метро
Вчера, 20:35
Евгений Чернов: моим кумиром был Аршавин (2)
Евгений Чернов: моим кумиром был Аршавин (2)
Вчера, 20:24
Андрей Аршавин завершил карьеру футболиста (11)
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Вчера, 20:03
Стал известен стартовый состав "Ромы" на игру с ЦСКА
Стал известен стартовый состав "Ромы" на игру с ЦСКА
Вчера, 20:01
ЦСКА назвал состав на матч с "Ромой" (9)
ЦСКА назвал состав на матч с "Ромой" (9)
Вчера, 19:23
Часть фанатов "Спартака" продолжит поддерживать команду (5)
Часть фанатов "Спартака" продолжит поддерживать команду (5)
Вчера, 19:18
Станислав Черчесов: решили подождать пару дней и посмотреть, как Головин будет себя чувствовать
Станислав Черчесов: решили подождать пару дней и посмотреть, как Головин будет себя чувствовать
Карим Бензема стал 7-м игроком, забившим за "Реал" более 200 голов
Французский нападающий Карим Бензема, оформив дубль в матче против "Виктории Пльзень", стал седьмым игроком, забившим за "Реал" более 200 голов.
Список лучших бомбардиров в истории "Реала": Криштиану Роналду (450), Рауль (323), Альфредо Ди Стефано (308), Сантильяна (290), Ференц Пушкаш (242), Уго Санчес (208), Карим Бензема (201).
Бензема выступает за королевский клуб с 2009 года.
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Список лучших бомбардиров в истории "Реала": Криштиану Роналду (450), Рауль (323), Альфредо Ди Стефано (308), Сантильяна (290), Ференц Пушкаш (242), Уго Санчес (208), Карим Бензема (201).
Бензема выступает за королевский клуб с 2009 года.
Opta
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