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"Милан" будет оштрафован на 20 млн евро за нарушение финансового фэйр-плей

Итальянская пресса сообщает, что УЕФА оштрафует "Милан" на 20 млн евро за нарушение финансового фэйр-плей.

Также существует вероятность, что "россонери" получат запрет на регистрацию новичков в зимний трансферный период.

Апелляционный суд рассмотрит дело "Милана" 12 ноября.

Football Italia
Теги: Милан
Сегодня, 13:25
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#2  KecoH  Kazan (Сегодня, 14:12)
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Болеет за:
«Рубин»
А Рубину дисква - самый злостный нарушитель)
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 14:10)
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Болеет за:
«Зенит»
Паредес остаётся!!! confused
пс: если других покупателей не найдется.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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