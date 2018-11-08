"Милан" будет оштрафован на 20 млн евро за нарушение финансового фэйр-плей

Итальянская пресса сообщает, что УЕФА оштрафует "Милан" на 20 млн евро за нарушение финансового фэйр-плей.Также существует вероятность, что "россонери" получат запрет на регистрацию новичков в зимний трансферный период.Апелляционный суд рассмотрит дело "Милана" 12 ноября.