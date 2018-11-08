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Александер Чеферин - единственный кандидат на пост президента УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин оказался единственным чиновником, подавшим заявку на выдвижение кандидатуры на выборы главы Союза европейских футбольных ассоциаций на следующие четыре года.

7 ноября было крайним сроком для подачи заявок, сообщил официальный сайт организации.

Выборы президента УЕФА состоятся 7 февраля в Риме на очередном конгрессе.

UEFA
Сегодня, 15:05
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