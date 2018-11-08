Александер Чеферин - единственный кандидат на пост президента УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин оказался единственным чиновником, подавшим заявку на выдвижение кандидатуры на выборы главы Союза европейских футбольных ассоциаций на следующие четыре года.7 ноября было крайним сроком для подачи заявок, сообщил официальный сайт организации.Выборы президента УЕФА состоятся 7 февраля в Риме на очередном конгрессе.