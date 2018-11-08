Кильян Мбаппе дважды попал в "Книгу рекордов Гиннеса"

Французский футболист "ПСЖ" Кильян Мбаппе официально внесен в "Книгу рекордов Гиннеса", сообщает L’Equipe.Он стал самым молодым автором гола в полуфинале Лиги чемпионов, когда забил в ворота "Ювентуса" в составе "Монако" 9 мая 2017 года. На тот момент ему было 18 лет и 140 дней. Также он является самым молодым номинантом на "Золотой мяч".