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Кильян Мбаппе дважды попал в "Книгу рекордов Гиннеса"

Французский футболист "ПСЖ" Кильян Мбаппе официально внесен в "Книгу рекордов Гиннеса", сообщает L’Equipe.

Он стал самым молодым автором гола в полуфинале Лиги чемпионов, когда забил в ворота "Ювентуса" в составе "Монако" 9 мая 2017 года. На тот момент ему было 18 лет и 140 дней. Также он является самым молодым номинантом на "Золотой мяч".
Теги: Мбаппе
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