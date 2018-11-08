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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сантьяго Солари одержал с "Реалом" три сухие победы после своего назначения, такого не происходило более 60 лет (1)
Гранквист и Классон вошли в заявку сборной Швеции на матч с Россией
Стала известна заявка сборной Швеции на матчи Лиги наций с Турцией (17 ноября, Конья) и Россией (20 ноября, Сольна).
Вратари: Кристоффер Нордфельдт ("Суонси", Англия), Робин Ольсен ("Рома", Италия), Карл-Юхан Юнссон ("Генгам", Франция).
Защитники: Людвиг Аугустинссон ("Вердер", Германия), Андреас Гранквист ("Хельсингборг"), Эмиль Крафт ("Амьен", Франция), Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед", Англия), Микаэль Лустиг ("Селтик", Шотландия), Мартин Ольссон ("Суонси", Англия), Филип Хеландер ("Болонья", Италия), Понтус Янссон ("Лидс", Англия).
Полузащитники: Джимми Дурмаз ("Тулуза", Франция), Якоб Юханссон ("Ренн", Франция), Робин Куайсон ("Майнц", Германия), Себастьян Ларссон, Кристофер Ольссон (оба – АИК), Маркус Роден ("Кротоне", Италия), Густав Свенссон ("Сиэтл Сондерс", США), Оскар Хильемарк ("Дженоа", Италия), Альбин Экдаль ("Сампдория", Италия).
Нападающие: Маркус Берг ("Аль-Айн", ОАЭ), Джон Гвидетти ("Алавес", Испания), Виктор Классон ("Краснодар", Россия), Исаак Кисе Телин ("Байер", Германия).
Вратари: Кристоффер Нордфельдт ("Суонси", Англия), Робин Ольсен ("Рома", Италия), Карл-Юхан Юнссон ("Генгам", Франция).
Защитники: Людвиг Аугустинссон ("Вердер", Германия), Андреас Гранквист ("Хельсингборг"), Эмиль Крафт ("Амьен", Франция), Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед", Англия), Микаэль Лустиг ("Селтик", Шотландия), Мартин Ольссон ("Суонси", Англия), Филип Хеландер ("Болонья", Италия), Понтус Янссон ("Лидс", Англия).
Полузащитники: Джимми Дурмаз ("Тулуза", Франция), Якоб Юханссон ("Ренн", Франция), Робин Куайсон ("Майнц", Германия), Себастьян Ларссон, Кристофер Ольссон (оба – АИК), Маркус Роден ("Кротоне", Италия), Густав Свенссон ("Сиэтл Сондерс", США), Оскар Хильемарк ("Дженоа", Италия), Альбин Экдаль ("Сампдория", Италия).
Нападающие: Маркус Берг ("Аль-Айн", ОАЭ), Джон Гвидетти ("Алавес", Испания), Виктор Классон ("Краснодар", Россия), Исаак Кисе Телин ("Байер", Германия).
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