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Маурицио Сарри запрещает игрокам таскать тяжести в тренажерном зале

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что не позволяет своим игрокам таскать тяжести при работе в тренажерном зале.

"Команда проводит силовую, аэробную подготовку, но никаких весов не используем. Мы в зале выполняем только естественную работу. Никто не таскает тяжести. Я никогда не видел игроков с тяжестями на поле", - цитирует The Mirror Сарри.
Теги: Сарри Челси
Сегодня, 17:03
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