Маурицио Сарри запрещает игрокам таскать тяжести в тренажерном зале

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что не позволяет своим игрокам таскать тяжести при работе в тренажерном зале."Команда проводит силовую, аэробную подготовку, но никаких весов не используем. Мы в зале выполняем только естественную работу. Никто не таскает тяжести. Я никогда не видел игроков с тяжестями на поле", - цитирует The Mirror Сарри.