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Екатеринбург Уфа
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Аксель Витсель: Мартинесу будет трудно отказать "Реалу"
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал слухи о том, что главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес является одним из кандидатов на пост главного тренера "Реала".
"Неудивительно, учитывая ту огромную работу, проделанную им в сборной за последние годы и на последнем чемпионате мира. Меня не удивляет, что такой клуб, как "Реал", заинтересован в его услугах, если это правда.
Все игроки сборной довольны им и его философией. Если потеряем его, для нас это станет огромной потерей.
Думаю, ему было бы трудно отказать "Реалу". Как и любому игроку, это же "Реал"! Но я надеюсь, что он продолжит тренировать сборную Бельгии. Но если уйдет, то таково его решение", — цитирует Витселя FourFourTwo.
Sport24
"Неудивительно, учитывая ту огромную работу, проделанную им в сборной за последние годы и на последнем чемпионате мира. Меня не удивляет, что такой клуб, как "Реал", заинтересован в его услугах, если это правда.
Все игроки сборной довольны им и его философией. Если потеряем его, для нас это станет огромной потерей.
Думаю, ему было бы трудно отказать "Реалу". Как и любому игроку, это же "Реал"! Но я надеюсь, что он продолжит тренировать сборную Бельгии. Но если уйдет, то таково его решение", — цитирует Витселя FourFourTwo.
Sport24
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