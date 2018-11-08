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Аксель Витсель: Мартинесу будет трудно отказать "Реалу"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал слухи о том, что главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес является одним из кандидатов на пост главного тренера "Реала".

"Неудивительно, учитывая ту огромную работу, проделанную им в сборной за последние годы и на последнем чемпионате мира. Меня не удивляет, что такой клуб, как "Реал", заинтересован в его услугах, если это правда.

Все игроки сборной довольны им и его философией. Если потеряем его, для нас это станет огромной потерей.

Думаю, ему было бы трудно отказать "Реалу". Как и любому игроку, это же "Реал"! Но я надеюсь, что он продолжит тренировать сборную Бельгии. Но если уйдет, то таково его решение", — цитирует Витселя FourFourTwo.

Sport24
Теги: Витсель Мартинес Реал
Сегодня, 21:51
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