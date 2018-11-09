Испания назвала состав на матчи с Боснией и Хорватией

Тренерский штаб сборной Испании назвал игроков, вызванных на товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины (11 ноября) и матч Лиги наций со сборной Хорватии (15 ноября).Пау Лопес ("Бетис:), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кепа Аррисабалага ("Челси").Хонни Отто ("Вулверхэмптон"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Серхио Рамос ("Реал"), Марио Эрмосо ("Эспаньол"), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Хосе Гайя ("Валенсия"), Жорди Альба ("Барселона"), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад"), Брайс Портела ("Сельта").: Серхи Роберто ("Барселона"), Даниэль Сьос ("Реал"), Родри ("Атлетико"), Серхио Бускетс ("Барселона"), Пабло Форнальс ("Вильярреал"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Марко Асенсио ("Реал"), Иско ("Реал").Сусо ("Милан"), Родриго Морено ("Валенсия"), Яго Аспас ("Сельта"), Альваро Мората ("Челси").