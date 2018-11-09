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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Валерий Рейнгольд: "Спартаку" нужна жёсткая дисциплина, чтобы не было такого бардака в обороне
01:25
Андрей Червиченко: победа "Спартака" - результат не хорошей игры или грамотных действий, а запредельной удачи (1)
Андрей Червиченко: победа "Спартака" - результат не хорошей игры или грамотных действий, а запредельной удачи (1)
01:02
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"Байер" обыграл "Цюрих"
00:53
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"Зенит" сыграл вничью с "Бордо" (39)
00:31
Очередная «валидольная» игра «Спартака». На сей раз с хорошим концом. Оценки игроков за матч «Спартак» - «Рейнджерс» (2)
Очередная «валидольная» игра «Спартака». На сей раз с хорошим концом. Оценки игроков за матч «Спартак» - «Рейнджерс» (2)
00:02
Артём Тимофеев: почему в ЛЕ играем 4:3 и 3:3? В России команды закрываются, а европейские играют открыто (видео) (1)
Артём Тимофеев: почему в ЛЕ играем 4:3 и 3:3? В России команды закрываются, а европейские играют открыто (видео) (1)
Вчера, 23:02
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Вчера, 22:49
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Фелиппе Коутиньо пропустит от двух до трех недель
Испания назвала состав на матчи с Боснией и Хорватией
Тренерский штаб сборной Испании назвал игроков, вызванных на товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины (11 ноября) и матч Лиги наций со сборной Хорватии (15 ноября).
Вратари: Пау Лопес ("Бетис:), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кепа Аррисабалага ("Челси").
Защитники: Хонни Отто ("Вулверхэмптон"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Серхио Рамос ("Реал"), Марио Эрмосо ("Эспаньол"), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Хосе Гайя ("Валенсия"), Жорди Альба ("Барселона"), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад"), Брайс Портела ("Сельта").
Полузащитники: Серхи Роберто ("Барселона"), Даниэль Сьос ("Реал"), Родри ("Атлетико"), Серхио Бускетс ("Барселона"), Пабло Форнальс ("Вильярреал"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Марко Асенсио ("Реал"), Иско ("Реал").
Нападающие: Сусо ("Милан"), Родриго Морено ("Валенсия"), Яго Аспас ("Сельта"), Альваро Мората ("Челси").
Вратари: Пау Лопес ("Бетис:), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кепа Аррисабалага ("Челси").
Защитники: Хонни Отто ("Вулверхэмптон"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Серхио Рамос ("Реал"), Марио Эрмосо ("Эспаньол"), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Хосе Гайя ("Валенсия"), Жорди Альба ("Барселона"), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад"), Брайс Портела ("Сельта").
Полузащитники: Серхи Роберто ("Барселона"), Даниэль Сьос ("Реал"), Родри ("Атлетико"), Серхио Бускетс ("Барселона"), Пабло Форнальс ("Вильярреал"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Марко Асенсио ("Реал"), Иско ("Реал").
Нападающие: Сусо ("Милан"), Родриго Морено ("Валенсия"), Яго Аспас ("Сельта"), Альваро Мората ("Челси").
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