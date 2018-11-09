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Испания назвала состав на матчи с Боснией и Хорватией

Тренерский штаб сборной Испании назвал игроков, вызванных на товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины (11 ноября) и матч Лиги наций со сборной Хорватии (15 ноября).

Вратари: Пау Лопес ("Бетис:), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кепа Аррисабалага ("Челси").

Защитники: Хонни Отто ("Вулверхэмптон"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Серхио Рамос ("Реал"), Марио Эрмосо ("Эспаньол"), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Хосе Гайя ("Валенсия"), Жорди Альба ("Барселона"), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад"), Брайс Портела ("Сельта").

Полузащитники: Серхи Роберто ("Барселона"), Даниэль Сьос ("Реал"), Родри ("Атлетико"), Серхио Бускетс ("Барселона"), Пабло Форнальс ("Вильярреал"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Марко Асенсио ("Реал"), Иско ("Реал").

Нападающие: Сусо ("Милан"), Родриго Морено ("Валенсия"), Яго Аспас ("Сельта"), Альваро Мората ("Челси").
Теги: Сборная Испании
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