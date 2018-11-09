Роберто Мартинес: "Реал"? Меня интересует только сборная Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Реал"."Были ли контакты с "Реалом"? Без комментариев. Я не хочу говорить о том. Это неуместно и неуважительно. Я повторю то же самое, что и раньше: единственное, что меня интересует, - это сборная Бельгии", - цитирует Мартинеса Goal.