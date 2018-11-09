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Главный тренер "Валенсии": Черышев не поедет в сборную России

Главный тренер "Валенсии" Марселино заявил, что российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев не поедет в расположение сборной России из-за травмы.

"Не могу сказать наверняка, но я думаю, что Черышев не поедет в сборную. Он останется здесь, чтобы восстановиться после травмы. Надеюсь, после перерыва он будет в строю", - цитирует Марселино AS.
Теги: Валенсия Черышев Сборная России
Сегодня, 20:37
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