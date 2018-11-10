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"Лестер" сыграл вничью с "Бернли"

"Лестер" и "Бернли" сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Англии (0:0).

Чемпионат Англии

12 тур

"Лестер Сити" – "Бёрнли" 0:0

"Лестер Сити": Шмейхель, Рикарду, Чилвел, Морган, Эванс (Соунчи, 90), Ндиди, Геззаль, Менди, Грей (Окадзаки, 84), Олбрайтон (Ихеаначо, 60), Варди

"Бернли": Харт, Лоутон, Тейлор, Лонг, Ми, Дефур (Хендрик, 55), Корк, Леннон, Гудмундссон (Брэйди, 65) Вуд, Воукс (Барнс, 73)

Предупреждения: Менди, 50, Ихеаначо, 76
Теги: Лестер Бернли
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