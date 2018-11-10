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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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19:05
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
18:55
Рашид Рахимов: не понял, почему Корниленко стал вратарём. Думал, на поле не может быть 2 вратаря. Шутка (1)
Рашид Рахимов: не понял, почему Корниленко стал вратарём. Думал, на поле не может быть 2 вратаря. Шутка (1)
16:10
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (7)
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (7)
13:23
Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
12:29
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
11:35
Зелимхан Бакаев: "Арсенал" был бы сейчас уже в тройке лидеров, если бы мы не растеряли кучу очков на старте (2)
Зелимхан Бакаев: "Арсенал" был бы сейчас уже в тройке лидеров, если бы мы не растеряли кучу очков на старте (2)
"Лестер" сыграл вничью с "Бернли"
"Лестер" и "Бернли" сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Англии (0:0).
Чемпионат Англии
12 тур
"Лестер Сити" – "Бёрнли" 0:0
"Лестер Сити": Шмейхель, Рикарду, Чилвел, Морган, Эванс (Соунчи, 90), Ндиди, Геззаль, Менди, Грей (Окадзаки, 84), Олбрайтон (Ихеаначо, 60), Варди
"Бернли": Харт, Лоутон, Тейлор, Лонг, Ми, Дефур (Хендрик, 55), Корк, Леннон, Гудмундссон (Брэйди, 65) Вуд, Воукс (Барнс, 73)
Предупреждения: Менди, 50, Ихеаначо, 76
Чемпионат Англии
12 тур
"Лестер Сити" – "Бёрнли" 0:0
"Лестер Сити": Шмейхель, Рикарду, Чилвел, Морган, Эванс (Соунчи, 90), Ндиди, Геззаль, Менди, Грей (Окадзаки, 84), Олбрайтон (Ихеаначо, 60), Варди
"Бернли": Харт, Лоутон, Тейлор, Лонг, Ми, Дефур (Хендрик, 55), Корк, Леннон, Гудмундссон (Брэйди, 65) Вуд, Воукс (Барнс, 73)
Предупреждения: Менди, 50, Ихеаначо, 76
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