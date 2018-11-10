Агент Погба рассказал о взаимоотношениях между игроком и Моуринью

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба Мино Райола рассказал о взаимоотношениях игрока с тренером английской команды Жозе Моуринью.Агент отметил, что отношения между Погба и Моуринью почти наладились. По информации СМИ, из-за их конфликта была вероятность, что французский игрок может перейти в другой клуб."Отношения между Погба и Моуринью улучшились. Сейчас Поль чувствует себя важным игроком для "Манчестер Юнайтед". Что касается "Ювентуса", то этот клуб по-прежнему остается в его сердце", — приводит слова Райолы Rai Sport.