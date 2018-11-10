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Агент Погба рассказал о взаимоотношениях между игроком и Моуринью

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба Мино Райола рассказал о взаимоотношениях игрока с тренером английской команды Жозе Моуринью.

Агент отметил, что отношения между Погба и Моуринью почти наладились. По информации СМИ, из-за их конфликта была вероятность, что французский игрок может перейти в другой клуб.

"Отношения между Погба и Моуринью улучшились. Сейчас Поль чувствует себя важным игроком для "Манчестер Юнайтед". Что касается "Ювентуса", то этот клуб по-прежнему остается в его сердце", — приводит слова Райолы Rai Sport.

"Газета.ру"
Теги: Погба Моуринью
Сегодня, 21:10
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