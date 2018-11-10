"Генгам" дома уступил "Лиону"

"Лион" обыграл "Генгам" в матче 13-го тура чемпионата Франции - 4:2.Лига 113-й турТюрам, 21 (1:0). Ауар, 62 (1:1). Депай, 66 (1:2). Депай, 73 (1:3). Тюрам, 79 - с пенальти (2:3). Корне, 83 (2:4)."Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Икоко, Ребошу, Дидо, Бенезе, До (Фофана, 10), Коко (Н`Гбакото, 85), Блас (Жюлан, 71), Тюрам."Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Денайер, Тете (Рафаэл да Силва, 76), Менди, Депай, Тузар, Ауар, Ндомбеле (Террье, 57), Дембеле (Корне, 83).Предупреждения: Блас, 69. Депай, 76. Морель, 78.