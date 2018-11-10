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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Рустем Хузин – Черышеву: пускай "Нижний" и дальше играет в свой футбол, а "Луч" будет играть в свой
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21:02
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"Ростов" и "Динамо" сыграли вничью (21)
19:16
Паул Антон: если бы я не ошибся, мы бы могли победить. Извиняюсь перед партнёрами и болельщиками (1)
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19:05
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
18:55
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"СПАЛ" и "Кальяри" сыграли вничью
"СПАЛ" и "Кальяри" сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Италии (2:2).
Чемпионат Италии
12 тур
"СПАЛ" – "Кальяри" 2:2
Голы: Петанья, 3, Антенуччи, 71, Паволетти, 73, Ионицэ, 76
"СПАЛ": Гомис, Фарес, Фелипе (Шимич, 59), Викари (Бонифаци, 64), Сионек, Лаццари, Скьяттарелла, Миссироли, Вальдифиори (Куртич, 54), Петанья, Антенуччи
"Кальяри": Краньо, Срна, Романья, Чеппители, Падоин, Брадарич (Сау, 66), Ионицэ, Кастро (Дессена, 90+2), Педро (Фараго, 88), Барелла, Паволетти
Предупреждения: Барелла, 8, Кастро, 17, Вальдифиори, 34, Фелипе, 43, Сау, 90, Ионицэ, 90+5
Чемпионат Италии
12 тур
"СПАЛ" – "Кальяри" 2:2
Голы: Петанья, 3, Антенуччи, 71, Паволетти, 73, Ионицэ, 76
"СПАЛ": Гомис, Фарес, Фелипе (Шимич, 59), Викари (Бонифаци, 64), Сионек, Лаццари, Скьяттарелла, Миссироли, Вальдифиори (Куртич, 54), Петанья, Антенуччи
"Кальяри": Краньо, Срна, Романья, Чеппители, Падоин, Брадарич (Сау, 66), Ионицэ, Кастро (Дессена, 90+2), Педро (Фараго, 88), Барелла, Паволетти
Предупреждения: Барелла, 8, Кастро, 17, Вальдифиори, 34, Фелипе, 43, Сау, 90, Ионицэ, 90+5
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