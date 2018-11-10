Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"СПАЛ" и "Кальяри" сыграли вничью

"СПАЛ" и "Кальяри" сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Италии (2:2).

Чемпионат Италии

12 тур

"СПАЛ" – "Кальяри" 2:2

Голы: Петанья, 3, Антенуччи, 71, Паволетти, 73, Ионицэ, 76

"СПАЛ": Гомис, Фарес, Фелипе (Шимич, 59), Викари (Бонифаци, 64), Сионек, Лаццари, Скьяттарелла, Миссироли, Вальдифиори (Куртич, 54), Петанья, Антенуччи

"Кальяри": Краньо, Срна, Романья, Чеппители, Падоин, Брадарич (Сау, 66), Ионицэ, Кастро (Дессена, 90+2), Педро (Фараго, 88), Барелла, Паволетти

Предупреждения: Барелла, 8, Кастро, 17, Вальдифиори, 34, Фелипе, 43, Сау, 90, Ионицэ, 90+5
Теги: СПАЛ Кальяри
Сегодня, 22:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.