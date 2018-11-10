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Гол Година на 91-й минуте принес "Атлетико" волевую победу над "Атлетиком"

"Атлетико" обыграл "Атлетик" в матче 12-го тура чемпионата Испании - 3:2.

Чемпионат Испании

12 тур

"Атлетико" М – "Атлетик" Б 3:2

Голы: Уильямс, 36, Парти, 61, Уильямс, 64, Эрнандес, 80, Годин, 90+1

"Атлетико" М: Облак, Арьяс, Луис, Монтеро (Мартинш, 56), Годин, Парти, Эрнандес, Сауль, Корреа (Калинич, 62), Гризманн, Коста (Витоло, 46)

"Атлетик" Б: Эррерин, Маркос, Баленсиага, Нуньес, Мартинес, Берчиче, Сан-Хосе, Беньят (Ноласкоайн, 67), Сусаета (Капа, 88), Муньяин, Уильямс (Гарсия, 76)

Предупреждения: Коста, 38, Беньят, 49, Адан, 66, Витоло, 66, Калинич, 66, Сан-Хосе, 82, Маркос, 86, Мартинес, 90+4
Теги: Атлетико Атлетик
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#1  dobr25  Самарская область (Сегодня, 22:52)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Заголовок просто на уровне учеников колонии


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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