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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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22:39
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22:36
Рустем Хузин – Черышеву: пускай "Нижний" и дальше играет в свой футбол, а "Луч" будет играть в свой
Рустем Хузин – Черышеву: пускай "Нижний" и дальше играет в свой футбол, а "Луч" будет играть в свой
21:02
"Ростов" и "Динамо" сыграли вничью (21)
"Ростов" и "Динамо" сыграли вничью (21)
19:16
Паул Антон: если бы я не ошибся, мы бы могли победить. Извиняюсь перед партнёрами и болельщиками (1)
Паул Антон: если бы я не ошибся, мы бы могли победить. Извиняюсь перед партнёрами и болельщиками (1)
19:05
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
18:55
Рашид Рахимов: не понял, почему Корниленко стал вратарём. Думал, на поле не может быть 2 вратаря. Шутка (1)
Рашид Рахимов: не понял, почему Корниленко стал вратарём. Думал, на поле не может быть 2 вратаря. Шутка (1)
17:23
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16:10
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (10)
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (10)
Гол Година на 91-й минуте принес "Атлетико" волевую победу над "Атлетиком"
"Атлетико" обыграл "Атлетик" в матче 12-го тура чемпионата Испании - 3:2.
Чемпионат Испании
12 тур
"Атлетико" М – "Атлетик" Б 3:2
Голы: Уильямс, 36, Парти, 61, Уильямс, 64, Эрнандес, 80, Годин, 90+1
"Атлетико" М: Облак, Арьяс, Луис, Монтеро (Мартинш, 56), Годин, Парти, Эрнандес, Сауль, Корреа (Калинич, 62), Гризманн, Коста (Витоло, 46)
"Атлетик" Б: Эррерин, Маркос, Баленсиага, Нуньес, Мартинес, Берчиче, Сан-Хосе, Беньят (Ноласкоайн, 67), Сусаета (Капа, 88), Муньяин, Уильямс (Гарсия, 76)
Предупреждения: Коста, 38, Беньят, 49, Адан, 66, Витоло, 66, Калинич, 66, Сан-Хосе, 82, Маркос, 86, Мартинес, 90+4
Чемпионат Испании
12 тур
"Атлетико" М – "Атлетик" Б 3:2
Голы: Уильямс, 36, Парти, 61, Уильямс, 64, Эрнандес, 80, Годин, 90+1
"Атлетико" М: Облак, Арьяс, Луис, Монтеро (Мартинш, 56), Годин, Парти, Эрнандес, Сауль, Корреа (Калинич, 62), Гризманн, Коста (Витоло, 46)
"Атлетик" Б: Эррерин, Маркос, Баленсиага, Нуньес, Мартинес, Берчиче, Сан-Хосе, Беньят (Ноласкоайн, 67), Сусаета (Капа, 88), Муньяин, Уильямс (Гарсия, 76)
Предупреждения: Коста, 38, Беньят, 49, Адан, 66, Витоло, 66, Калинич, 66, Сан-Хосе, 82, Маркос, 86, Мартинес, 90+4
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