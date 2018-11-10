Дармиан хочет покинуть "МЮ" и вернуться в Италию

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан хочет покинуть клуб в январе. Как утверждает The Sun, 28-летний футболист хочет вернуться в Италию.На Дармиана претендуют "Рома" и "Интер". Трансферная стоимость итальянца составляет 10 миллионов евро, согласно данным сайта transfermarkt.Дармиан выступает за "МЮ" с 2015 года. В составе "красных дьяволов" он выигрывал Кубок Англии, а также становился победителем Лиги Европы.В текущем сезоне Дармиан провел 1 матч за "МЮ".