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Дармиан хочет покинуть "МЮ" и вернуться в Италию

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан хочет покинуть клуб в январе. Как утверждает The Sun, 28-летний футболист хочет вернуться в Италию.

На Дармиана претендуют "Рома" и "Интер". Трансферная стоимость итальянца составляет 10 миллионов евро, согласно данным сайта transfermarkt.

Дармиан выступает за "МЮ" с 2015 года. В составе "красных дьяволов" он выигрывал Кубок Англии, а также становился победителем Лиги Европы.

В текущем сезоне Дармиан провел 1 матч за "МЮ".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дармиан Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:47
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