Андрей Аршавин остался в запасе на свой последний матч в карьере

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин остался в запасе "Кайрата" на последний матч в карьере.В последнем туре первенства страны "Кайрат" сыграет с "Шахтером".После завершения сезона у Аршавина истекает контракт с "Кайратом".