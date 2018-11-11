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Андрей Аршавин остался в запасе на свой последний матч в карьере

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин остался в запасе "Кайрата" на последний матч в карьере.

В последнем туре первенства страны "Кайрат" сыграет с "Шахтером".

После завершения сезона у Аршавина истекает контракт с "Кайратом".
Теги: Аршавин Кайрат
Сегодня, 12:09
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#1  pivo69  Германия (Сегодня, 13:18)
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Андрей Аршавин остался в запасе "Кайрата" на последний матч в карьере.
Кто это решил?
Вот отыграет Андрей последний матч в Казахстане,
и опять будет за Зенит рассекать.А то в его родной команде
забивать некому стало...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
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