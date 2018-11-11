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Неймар назвал идиотами авторов скандального фильма о "ПСЖ"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар резко высказался об авторах фильма про его клуб на канале France2.

В ленте утверждалось, что парижский клуб платит 375 тыс. евро Неймару за то, чтобы он аплодировал болельщикам после матчей.

"Я не знаю, кто хуже — источник или те, кто ему отвечает. Кучка неинформированных идиотов. Я устал от злонамеренных журналистов. Спасибо Богу за каждый литр терпения, что он мне дал", — цитирует Неймара ESPN.

11 ноября "ПСЖ" встретится с "Монако" в матче 13-го тура чемпионата Франции.

"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 12:24
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