Неймар назвал идиотами авторов скандального фильма о "ПСЖ"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар резко высказался об авторах фильма про его клуб на канале France2.В ленте утверждалось, что парижский клуб платит 375 тыс. евро Неймару за то, чтобы он аплодировал болельщикам после матчей."Я не знаю, кто хуже — источник или те, кто ему отвечает. Кучка неинформированных идиотов. Я устал от злонамеренных журналистов. Спасибо Богу за каждый литр терпения, что он мне дал", — цитирует Неймара ESPN.11 ноября "ПСЖ" встретится с "Монако" в матче 13-го тура чемпионата Франции.