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Диего Годин получил травму в игре с "Атлетиком"

Защитник "Атлетико" Диего Годин получил травму в матче чемпионата Испании с "Атлетиком", сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Сообщается, что уругваец травмировал левое бедро. Сроки восстановления станут после обследования.

Годин забил победный гол в игре с "Атлетиком" в добавленное время.
Теги: Годин Атлетико Атлетик
Сегодня, 13:23
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