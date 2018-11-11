Диего Годин получил травму в игре с "Атлетиком"

Защитник "Атлетико" Диего Годин получил травму в матче чемпионата Испании с "Атлетиком", сообщает пресс-служба мадридского клуба.Сообщается, что уругваец травмировал левое бедро. Сроки восстановления станут после обследования.Годин забил победный гол в игре с "Атлетиком" в добавленное время.