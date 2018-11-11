Бернарду Силва - о "МЮ": на сколько там очков они от нас отстают?

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва в преддверии дерби с "МЮ" выразил мнение, что манкунианцам в нынешнем сезоне будет сложно бороться за чемпионство."На сколько там очков они от нас отстают? Им будет труднее бороться за чемпионство, чем "Челси", "Ливерпулю", "Ман Сити" или даже "Арсеналу"с "Тоттенхэмом". В этом был смысл моих слов, а не в том, что "Юнайтед" не хорошая команда", — цитирует Силву The Times.