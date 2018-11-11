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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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16:57
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча
14:19
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
11:41
"Уфа" - "Спартак": хозяева одержали первую победу в молодежном первенстве после 13 поражений (6)
"Уфа" - "Спартак": хозяева одержали первую победу в молодежном первенстве после 13 поражений (6)
11:19
"Это ваша ошибка, а не моя!" Слуцкий снова поговорил с журналистом, которого смутил словом "отсосать" (видео) (4)
"Это ваша ошибка, а не моя!" Слуцкий снова поговорил с журналистом, которого смутил словом "отсосать" (видео) (4)
Вчера, 23:47
Дармиан хочет покинуть "МЮ" и вернуться в Италию
Дармиан хочет покинуть "МЮ" и вернуться в Италию
"Ливерпуль" уверенно обыграл "Фулхэм"
В матче 12-го тура Премьер-лиги "Ливерпуль" дома победил "Фулхэм".
Чемпионат Англии
12 тур
"Ливерпуль" – "Фулхэм" 2:0
Голы: Салах, 41, Шакири, 53
"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, Гомес, Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо (Кейта, 90+2), Вейналдум (Хендерсон, 69), Салах, Шакири (Милнер, 81), Фирмино, Мане
"Фулхэм": Рико, Кристи, Маршан, Чемберс, Одои, Моусон, Шюррле (Вьетто, 78), Ангисса (Йохансен, 84), Кейрни (Сери, 63), Сесеньон, Митрович
Предупреждения: Чемберс, 59, Гомес, 77
Чемпионат Англии
12 тур
"Ливерпуль" – "Фулхэм" 2:0
Голы: Салах, 41, Шакири, 53
"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, Гомес, Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо (Кейта, 90+2), Вейналдум (Хендерсон, 69), Салах, Шакири (Милнер, 81), Фирмино, Мане
"Фулхэм": Рико, Кристи, Маршан, Чемберс, Одои, Моусон, Шюррле (Вьетто, 78), Ангисса (Йохансен, 84), Кейрни (Сери, 63), Сесеньон, Митрович
Предупреждения: Чемберс, 59, Гомес, 77
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