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"Ливерпуль" уверенно обыграл "Фулхэм"

В матче 12-го тура Премьер-лиги "Ливерпуль" дома победил "Фулхэм".

Чемпионат Англии

12 тур

"Ливерпуль" – "Фулхэм" 2:0

Голы: Салах, 41, Шакири, 53

"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, Гомес, Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо (Кейта, 90+2), Вейналдум (Хендерсон, 69), Салах, Шакири (Милнер, 81), Фирмино, Мане

"Фулхэм": Рико, Кристи, Маршан, Чемберс, Одои, Моусон, Шюррле (Вьетто, 78), Ангисса (Йохансен, 84), Кейрни (Сери, 63), Сесеньон, Митрович

Предупреждения: Чемберс, 59, Гомес, 77
Теги: Ливерпуль Фулхэм
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