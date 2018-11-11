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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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16:57
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
14:19
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
"Челси" дома не смог обыграть "Эвертон"
В матче 12-го тура чемпионата Англии "Челси" и "Эвертон" сыграли вничью.
Чемпионат Англии
12 тур
"Челси" – "Эвертон" 0:0
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Луис, Жоржиньо (Фабрегас, 64), Канте, Ковачич (Баркли, 82), Мората, Виллиан (Родригес, 68), Азар
"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Мина, Гейе, Гомеш, Сигурдссон (Джагелка, 76), Бернард (Лукман, 64), Уолкотт, Ришарлисон (Калверт-Льюин, 89)
Предупреждения: Мина, 22, Жоржиньо, 28, Канте, 33, Рюдигер, 45+2, Бернард, 45+2, Пикфорд, 73, Мората, 87
Чемпионат Англии
12 тур
"Челси" – "Эвертон" 0:0
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Луис, Жоржиньо (Фабрегас, 64), Канте, Ковачич (Баркли, 82), Мората, Виллиан (Родригес, 68), Азар
"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Мина, Гейе, Гомеш, Сигурдссон (Джагелка, 76), Бернард (Лукман, 64), Уолкотт, Ришарлисон (Калверт-Льюин, 89)
Предупреждения: Мина, 22, Жоржиньо, 28, Канте, 33, Рюдигер, 45+2, Бернард, 45+2, Пикфорд, 73, Мората, 87
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