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"Челси" дома не смог обыграть "Эвертон"

В матче 12-го тура чемпионата Англии "Челси" и "Эвертон" сыграли вничью.

Чемпионат Англии

12 тур

"Челси" – "Эвертон" 0:0

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Луис, Жоржиньо (Фабрегас, 64), Канте, Ковачич (Баркли, 82), Мората, Виллиан (Родригес, 68), Азар

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Мина, Гейе, Гомеш, Сигурдссон (Джагелка, 76), Бернард (Лукман, 64), Уолкотт, Ришарлисон (Калверт-Льюин, 89)

Предупреждения: Мина, 22, Жоржиньо, 28, Канте, 33, Рюдигер, 45+2, Бернард, 45+2, Пикфорд, 73, Мората, 87
Теги: Челси Эвертон
Сегодня, 19:23
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#1  spiri   (Сегодня, 19:30)
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Болеет за:
«Зенит»
очевидный спад в игре...Мората-нытик просто бесит..(((


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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