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"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" в матче 12-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

12 тур

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" 3:1

Голы: Д. Силва, 12, Агуэро, 48, Гюндоган, 86 - Марсьяль, 58 (пен).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Менди, Фернандинью, Д. Силва (Фоден, 90+2), Марез (Сане, 62), Б. Силва, Стерлинг, Агуэро (Гюндоган, 75).

"МЮ": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Матич, Эррера (Мата, 73), Феллаини, Лингард (Лукаку, 57), Рэшфорд (Санчес, 73), Марсьяль.

Предупреждения: Б. Силва, 33, Шоу, 42.
Теги: Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
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