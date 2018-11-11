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"Монако" - "ПСЖ": стали известны стартовые составы

"Монако" и "ПСЖ" назвали составы на матч 13-го тура чемпионата Франции.

"Монако": Бенальо, Сидибе, Бадиашиле, Жемерсон, Хенрикс, Грандсир, Пеле, Аит-Беннассер, Шадли, Диоп, Фалькао.

"ПСЖ": Ареола, Кехрер, Силва, Кимпембе, Диаби, Дракслер, Рабьо, Нкунку, Мбаппе, Кавани, Неймар.
Теги: Монако ПСЖ
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