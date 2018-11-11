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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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21:41
Сергей Семак: "Зенит" не может ничего передвигать из-за Лиги чемпионов и Лиги Европы (видео) (4)
Сергей Семак: "Зенит" не может ничего передвигать из-за Лиги чемпионов и Лиги Европы (видео) (4)
16:57
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
"Монако" - "ПСЖ": стали известны стартовые составы
"Монако" и "ПСЖ" назвали составы на матч 13-го тура чемпионата Франции.
"Монако": Бенальо, Сидибе, Бадиашиле, Жемерсон, Хенрикс, Грандсир, Пеле, Аит-Беннассер, Шадли, Диоп, Фалькао.
"ПСЖ": Ареола, Кехрер, Силва, Кимпембе, Диаби, Дракслер, Рабьо, Нкунку, Мбаппе, Кавани, Неймар.
"Монако": Бенальо, Сидибе, Бадиашиле, Жемерсон, Хенрикс, Грандсир, Пеле, Аит-Беннассер, Шадли, Диоп, Фалькао.
"ПСЖ": Ареола, Кехрер, Силва, Кимпембе, Диаби, Дракслер, Рабьо, Нкунку, Мбаппе, Кавани, Неймар.
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