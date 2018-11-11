Массимо Каррера может стать главным тренером "Удинезе"

Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера может возглавить "Удинезе", информирует Sky Sport Italia.Сообщается, что руководство клуба из-за плохих результатов намерено уволить нынешнего тренера команды Хулио Веласкеса и пригласить Карреру. "Удинезе" занимает 18-е место в чемпионате Италии, имея в активе 9 очков.Напомним, Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака" 22 октября.