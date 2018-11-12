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"Монако" без Головина потерпел крупное поражение от "ПСЖ"

"ПСЖ" одержал крупную победу в матче 13-го тура французской Лиги 1 с "Монако".

Чемпионат Франции

13 тур

"Монако" – "ПСЖ" 0:4

Голы: Кавани, 4, 11, 53, Неймар, 64 (пен.)

"Монако": Бенальо, Сидибе, Хенрихс, Бадьяшиль, Жемерсон, Беннассер, Пеле, Диоп, Шадли (Мбула, 21 (Изидор, 49)), Грандсир, Фалькао (Массенго, 69)

"ПСЖ": Ареола, Кимпембе, Силва, Керер, Нкунку (Ди Мария, 77), Дракслер (Нсоки, 69), Рабьо, Диаби (Шупо-Мотинг, 77), Кавани, Мбаппе, Неймар
Теги: Монако Головин ПСЖ
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