Сантьяго Солари - первый тренер "Реала" с 2009 года, выигравший 4 стартовых матча

Мадридский "Реал" одержал победу над "Сельтой" в матче 12-го тура испанской Ла Лиги.Встреча в Виго завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.Эта победа стала для исполняющего обязанности главного тренера сливочных Сантьяго Солари четвертой в четырех матчах на данном посту. Таким образом, аргентинец стал первым специалистом с 2009 года, которому удалось выиграть 4 стартовых матча во главе "Королевского клуба". Последним кто добивался подобного результата был чилиец Мануэль Пеллегрини.