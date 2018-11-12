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Источник: Хуан Мата летом перейдёт в "Арсенал" на правах свободного агента

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата, с высокой долей вероятности, покинет клуб в конце сезона.

Летом 2019 года у испанского футболиста истекает контракт с манкунианцами, и, по информации talkSPORT, следующей командой испанца станет лондонский "Арсенал". Мата хорошо знаком с нынешним главным тренером "канониров" Унаи Эмери по совместной работе в "Валенсии".

30-летний полузащитник выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года.
Теги: Мата Арсенал Манчестер Юнайтед
Сегодня, 11:25
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