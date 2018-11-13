Защитник "Реала"Начо выбыл до конца года

Защитник мадридского "Реала" Начо выбыл из строя на два месяца из-за травмы, полученной в матче 12-го тура испанской Примеры против "Сельты" (4:2).По информации газеты Marca, у испанца диагностировано смещение внутренней коллатеральной связки правого колена. Он был заменен на 71-й минуте матча.Также в этой встрече повреждение получил полузащитник мадридской команды Каземиро, бразилец покинул поле на 19-й минуте матча, по данным источника, он пропустит три недели. У хавбека диагностирован вывих правой лодыжки.В прошедшем матче повреждение получил еще один защитник "Реала" Серхио Регилон. У него проблемы с подколенным сухожилием, обследование пройдет во вторник.