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Защитник "Реала"Начо выбыл до конца года

Защитник мадридского "Реала" Начо выбыл из строя на два месяца из-за травмы, полученной в матче 12-го тура испанской Примеры против "Сельты" (4:2).

По информации газеты Marca, у испанца диагностировано смещение внутренней коллатеральной связки правого колена. Он был заменен на 71-й минуте матча.

Также в этой встрече повреждение получил полузащитник мадридской команды Каземиро, бразилец покинул поле на 19-й минуте матча, по данным источника, он пропустит три недели. У хавбека диагностирован вывих правой лодыжки.

В прошедшем матче повреждение получил еще один защитник "Реала" Серхио Регилон. У него проблемы с подколенным сухожилием, обследование пройдет во вторник.

"Газета.ру"
Теги: Реал Начо
Сегодня, 01:30
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