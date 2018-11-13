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Испанскую "Сельта" возглавил португальский специалист

Официальный твиттер "Сельты" сообщает о назначении нового главного тренера.

Им стал Мигел Кардосо, работавший ранее в "Нанта". Сегодня он проведёт первую тренировку и примет участие в пресс-конференции.

Кардосо сменил на посту главного тренера "Сельты" Антонио Мохамеда, который руководил командой с мая этого года. После поражения от "Реала" (2:4) в 12-м туре клуб из Виго занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Теги: Сельта
Сегодня, 08:31
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