Экс-игрок "Челси" Джо Коул объявил о завершении карьеры

Бывший футболист "Вест Хэм Юнайтед", "Челси" и сборной Англии Джо Коул объявил о завершении своей карьеры.Последним клубом 37-летнего игрока был "Тампа-Бэй Раудис".Также он выступал за "Ливерпуль", "Лилль", "Астон Виллу" и "Ковентри Сити".