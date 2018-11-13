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Экс-игрок "Челси" Джо Коул объявил о завершении карьеры

Бывший футболист "Вест Хэм Юнайтед", "Челси" и сборной Англии Джо Коул объявил о завершении своей карьеры.

Последним клубом 37-летнего игрока был "Тампа-Бэй Раудис".

Также он выступал за "Ливерпуль", "Лилль", "Астон Виллу" и "Ковентри Сити".

Daily Mirror
Теги: Коул Челси Сборная Англии
Сегодня, 12:40
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