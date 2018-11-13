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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Монако" нарушал правила, подписывая несовершеннолетних игроков
"Монако" нарушал правила подписания молодых игроков, утверждает Mediapart, ссылаясь на расследование Football Leaks с использованием утечки документов и электронных писем. В расследовании рассказывается о нескольких схемах, которые использовал "Монако", чтобы переманить перспективных футболистов в юном возрасте.
Например, в 2017 году "Монако" предлагал денежное вознаграждение семье 12-летнего талантливого игрока. Монегаски якобы обещали заплатить 15 тысяч евро и обеспечить игроку оплату обучения и проживания. Это все прописано в частном соглашении, которое никак не отображено в контракте. Деньги перечислялись родственникам молодых игроков.
Также описан случай, когда "Монако" фиктивно трудоустраивал родственников футболистов. Источник приводит выдержки из переписок представителей игроков, их родных и близких с сотрудниками клуба, в частности, с вице-президентом "Монако" Вадимом Васильевым.
"Спорт-Экспресс"
Например, в 2017 году "Монако" предлагал денежное вознаграждение семье 12-летнего талантливого игрока. Монегаски якобы обещали заплатить 15 тысяч евро и обеспечить игроку оплату обучения и проживания. Это все прописано в частном соглашении, которое никак не отображено в контракте. Деньги перечислялись родственникам молодых игроков.
Также описан случай, когда "Монако" фиктивно трудоустраивал родственников футболистов. Источник приводит выдержки из переписок представителей игроков, их родных и близких с сотрудниками клуба, в частности, с вице-президентом "Монако" Вадимом Васильевым.
"Спорт-Экспресс"
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