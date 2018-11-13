"Монако" нарушал правила, подписывая несовершеннолетних игроков

"Монако" нарушал правила подписания молодых игроков, утверждает Mediapart, ссылаясь на расследование Football Leaks с использованием утечки документов и электронных писем. В расследовании рассказывается о нескольких схемах, которые использовал "Монако", чтобы переманить перспективных футболистов в юном возрасте.Например, в 2017 году "Монако" предлагал денежное вознаграждение семье 12-летнего талантливого игрока. Монегаски якобы обещали заплатить 15 тысяч евро и обеспечить игроку оплату обучения и проживания. Это все прописано в частном соглашении, которое никак не отображено в контракте. Деньги перечислялись родственникам молодых игроков.Также описан случай, когда "Монако" фиктивно трудоустраивал родственников футболистов. Источник приводит выдержки из переписок представителей игроков, их родных и близких с сотрудниками клуба, в частности, с вице-президентом "Монако" Вадимом Васильевым.