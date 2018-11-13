В Англии может быть введен лимит на легионеров

Из-за выхода Великобритании из Евросоюза в чемпионате Англии может быть введен лимит на легионеров. Как утверждает The Times, соответствующее предложение Футбольная ассоциация Англии (ФА) сделала руководству премьер-лиги.По данным источника, премьер-лига обсудит внедрение лимита на заявку. Он будет разрешать иметь в составе команды из 25 человек 12 иностранцев. При этом ФА окажет давление на премьер-лигу, чтобы вынудить принять ее эти условия. В противном случае на футболистов из ЕС могут быть распространены требования к игрокам из стран не из ЕС в части процедуры получения разрешения на работу.