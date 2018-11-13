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Адвокат попросил отменить арест Кокорина

Олег Попов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, подал кассационную жалобу в президиум Мосгорсуда на арест своего подзащитного.

Защита просит отменить арест 27-летнего футболиста и назначить более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Дата судебного заседания пока не назначена.

В октябре Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были арестованы на два месяца, до 8 декабря. Все трое обвиняются в побоях и хулиганстве.

ТАСС
Теги: Кокорин
Сегодня, 20:22
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 20:28)
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Болеет за:
«Спартак»
Мамаеву могут, а вот Кокорину вряд ли. Странно, что с младшего не начали- у него то шансов выйти поболее. Только он нахер семье не упёрся, видимо.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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